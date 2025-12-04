كشفت أمل رسلان، ابنة الراحلة الحاجة سبيلة علي عجيزة، المعروفة بـ«سيدة العطاء» والتي تبرعت بكامل ثروتها لصندوق تحيا مصر، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدتها، مؤكدة أن الوفاة جاءت فجأة دون أي أزمة صحية سابقة.

وأوضحت أمل في تصريحات لـ مصراوي، أن والدتها قبل وفاتها بلحظات طلبت أحفادها وظلت تنظر إليهم "وعملت لهم باي باي" وكأنها تودعهم، مشيرة إلى أن جميع أبنائها كانوا برفقتها حتى لحظات الأخيرة. وأضافت: "فور توقف قلبها هرعنا بها إلى المستشفى لكن قضاء الله نفذ وأُعلنت وفاتها".

وتابعت نجلة الراحلة: "كانت دائمًا توصينا بمصر، وقالت: الرئيس السيسي ده ابني زيكم، خلو بالكم من مصر وشوفوا ما تحتاجه البلاد واعملوه ابتغاء وجه الله".

وشيّع المئات من أهالي قرية ميت العامل بمركز أجا جثمان الحاجة سبيلة علي عجيزة عقب صلاة الظهر من مسجد رسلان أمام منزل العائلة إلى مقابر العائلة، وسط بكاء وعويل من الأبناء والأحفاد.

وأصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بيانًا أعرب فيه عن حزنه لفقدان إحدى رائدات العمل الخيري بالمحافظة، موجّهًا خالص التعازي والمواساة لأهل الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

يُذكر أن الحاجة سبيلة علي عجيزة تبرعت بكل ثروتها لصندوق «تحيا مصر» في مارس 2017، واستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر رئاسة الجمهورية خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية عن محافظة الدقهلية، معبرًا لها عن تقديره لدورها الوطني وخدمة المجتمع.



