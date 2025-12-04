محافظ الأقصر يستجيب لاستغاثة "العوابد" ويأمر ببناء معدية خرسانية للت

استجاب المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بشكل عاجل لمطلب أهالي نجع العوابد الذين استغاثوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الخطر الذي يواجه تلاميذ مدرسة الشهيد أشرف فتح الله، بسبب عبورهم على "سقالة" عشوائية وخطيرة فوق الترعة تقع أمام المدرسة مباشرة.

وفي هذا الصدد، أوضح اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، أنه حرصاً على سلامة التلاميذ وبهدف تحسين مستوى الخدمات، وجّه المحافظ على الفور بالبدء في رفع كفاءة المعدية وبنائها بالخرسانة المسلحة، وذلك بالتنسيق مع أحد المقاولين.

وأكد الشرابي أن هذا القرار جاء على الرغم من وجود عدد (2) كوبري مشاة ومركبات آمن ومقام بالفعل على بعد 150 متراً تقريباً يمين ويسار المدرسة، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات التي تسهم في تيسير حركة المواطنين وتوفير بيئة آمنة لهم.

وأضاف رئيس المدينة أن العمل جارٍ لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.