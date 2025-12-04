محافظ قنا يتفقد لجان انتخابات النواب ويدعو للمشاركة الإيجابية -فيديو

واصل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولاته الميدانية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تفقد صباح اليوم ولليوم الثاني على التوالي عدداً من مقار اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار متابعة دقيقة تهدف إلى الاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية وتوفير الأجواء المهيأة للناخبين.

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والشيخ تاج الدين أبو الوفا، وكيل وزارة الأزهر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، الذين استعرضوا مع المحافظ مستوى التجهيزات داخل اللجان ومدى توافر وسائل الراحة للمواطنين، فضلاً عن انتظام أعمال التأمين والإجراءات التنظيمية.

وخلال جولته، أكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ومستقر داخل مختلف اللجان، مثمّنا جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية، وتعاونها في تقديم الدعم اللازم للقائمين على العملية الانتخابية، بما يضمن بيئة آمنة وميسرة للناخبين، ويعكس حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

ودعا محافظ قنا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم، مشددًا على أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تمثل واجبًا وطنيًا يسهم في تعزيز الديمقراطية ودعم مسيرة التنمية والاستقرار داخل المحافظة.