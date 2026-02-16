أبرزها عمله بـ"الأمم المتحدة".. 10 معلومات عن محافظ أسوان الجديد

أدى المهندس عمرو حلمي لاشين، اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيساً للجمهورية، محافظاً لأسوان، خلفاً للواء دكتور إسماعيل كمال، الذي تولى منصب محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن حركة المحافظين التي أجريت اليوم.

وكان المهندس عمرو لاشين يشغل سابقاً منصب نائب محافظ أسوان، مما يجعله على دراية كاملة بملفات المحافظة الحيوية.

وينشر موقع "مصراوي" السيرة الذاتية للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجديد:

1- تخرج في كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة عام 1999.

2- عمل في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حتى عام 2004.

3- شغل منصب مستشار محافظ القليوبية لتطوير المناطق العشوائية.

4- أشرف على إدارة عدد كبير من المشروعات في مجالات الحوكمة، المساءلة الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، والتطوير المؤسسي في مصر والعالم العربي.

5- أدار أول مشروع إقليمي ممول من البنك الدولي شمل 7 دول عربية في الفترة من 2012 وحتى 2016.

6- تولى إدارة ملف الشراكة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية في هيئة "كير الدولية" بمصر.

7- أشرف على عملية تحول هيئة "كير الدولية" إلى مؤسسة مصرية.

8- شغل منصب مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

9- شارك بفعالية في صياغة واعتماد السياسة الحضرية الوطنية لجمهورية مصر العربية.

10- عُين عضواً في عدد من الهيئات واللجان المحلية والدولية المتخصصة في مجالات التنمية الشاملة.