افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية والتعليمية بمركز ومدينة القرنة، وذلك في أجواء سادتها الفرحة والبهجة بين الأهالي، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار استمرار احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومي، والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، طبقًا للقرار الجمهوري رقم (378) لسنة 2009 الذى يقضي بترقية الأقصر من مدينة ذات طابع خاص إلى محافظة.

استهل محافظ الأقصر جولته بافتتاح مدرسة الشهيد حسن جلال بقرية البعيرات للتعليم الأساسي (إنشاء جديد)، على مساحة إجمالية 2453 م²، وتضم 22 فصلًا (18 ابتدائي وإعدادي + 4 رياض أطفال)، إلى جانب غرف كمبيوتر ومصادر ومجالات، وغرف متعددة الأغراض، ومعمل مطور، بطاقة استيعابية تصل إلى 1100 طالب.

كما افتتح محافظ الأقصر مدرسة نجع الكوم للتعليم الأساسي بالبعيرات، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال الجزئي والصيانة التي استمرت 11 شهرًا، وشملت إنشاء 22 فصلًا جديدًا بالملحق، وصيانة المبنى القديم الذي يضم 11 فصلًا، ليصل إجمالي الفصول إلى 33 فصلًا (من بينها 6 فصول لرياض الأطفال)، إضافة إلى غرف كمبيوتر ومصادر ومناهل ومجالات، ومعمل مطور، وصالة متعددة الأغراض، بطاقة استيعابية تبلغ 1650 طالبًا.

شهد الافتتاحات حضور اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندس عصام الدين شحات خليل مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة الأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، إلى جانب عمد ومشايخ القرى، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وخلال افتتاح الجناح الثاني بالمدرسة، شهد محافظ الأقصر حفلًا فنيًا تضمن تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، وفقرات استعراضية، وإلقاء شعر ، كما عرض أهالي القرية عددًا من المطالب، أبرزها استكمال مدرج ملعب مركز شباب البعيرات، وتخصيص قطعة أرض صحراوية بعيدة عن حرم الآثار لإنشاء مدافن جديدة بدلًا من المقابر القديمة المكتظة.

وأكد محافظ الأقصر سعادته بالتواجد بين الأهالي، مقدمًا الشكر والتقدير لإدارة المدرسة والمعلمين، ومشددًا على أن مطالب المواطنين مشروعة وجارٍ دراستها وتنفيذها ، كما أعلن عن حصر قرى البر الغربي لإدخالها ضمن منظومة الصرف الصحي، وقرب الانتهاء من مستشفى القرنة الجديدة، وإنشاء مدرسة يابانية بمركز القرنة، واستجاب محافظ الأقصر، فورًا لمطلب إحلال وتجديد دورات مياه مسجد آل البيت بقرية البعيرات.

وبدعوة من الأهالي، توجه محافظ الأقصر إلى كتاب المدرسة القرآنية بقرية البعيرات، التي تضم 1500 حافظ لكتاب الله من سن 5 إلى 10 سنوات، ولها فروع بالأقصر وأرمنت وقامولا والقرنة، ويشارك طلابها في منافسات دولية. وأعرب محافظ الأقصر عن اعتزازه بهذا الصرح، مثمنًا دور المشايخ والمحفظين في نشر الإسلام الوسطي من بلد شيخ الأزهر الشريف، ومؤكدًا أن تعليم القرآن يمثل ضمانة للنجاح العلمي والعملي فى الحياة ، كما وعد بزيارة خلال شهر رمضان عقب صلاة التراويح لإقامة سهرة قرآنية.

واختتم محافظ الأقصر جولته بوضع حجر أساس مدرسة نجع عليو للتعليم الأساسي بقرية الأقالتة، وسط استقبال شعبي حافل بالزغاريد والترحيب، ووجّه محافظ الأقصر الشكر للأهالي، مؤكدًا أن المشروع كان حلمًا منذ شهرين وأصبح اليوم حقيقة، مثمنًا دورهم في اختيار موقع المدرسة باعتباره حقًا مشروعًا لكرامة التلاميذ، وفى ختام الزيارة وعد أهالى قرية الأقالته بزيارة قريبة لأداء الصلاة بالمسجد العمري بقرية الأقالتة.