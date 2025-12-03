بالصورـ إقبال ملحوظ من السيدات وكبار السن في الدائرة الثالثة بأسيوط

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، إقبالًا ملحوظًا من السيدات وكبار السن في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، حيث توافد الناخبين للاقتراع واصطفوا في طوابير أمام اللجان، في مشهد يعكس حرصهم على المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان في التاسعة صباحًا دون تأخير، موضحًا أن المحافظة تضم 117 مركزًا انتخابيًا تشمل 139 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من مديرية الأمن.

وأشار المحافظ، خلال متابعته من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، إلى أن الاستعدادات اكتملت خلال الأيام الماضية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لضمان جاهزية شاملة لهذا الاستحقاق، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بدأت أعمالها منذ الصباح الباكر، مع ربطها بالغرف الفرعية في المراكز والأحياء والمتابعة اللحظية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشملت الاستعدادات مراجعة جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة والتهوية والإضاءة وتأمين المداخل والمخارج، فضلًا عن توفير مولدات كهرباء احتياطية وطفايات حريق ومقاعد انتظار ومظلات، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم لتسهيل عملية التصويت.

وشدد أبوالنصر على أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها طوال يومي التصويت، مع تكثيف المرور الميداني لرؤساء المراكز والوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي معوقات، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ انتخابي آمن ومنظم يليق بأبناء المحافظة.

وفي ختام تصريحاته، دعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن "المشاركة واجب وطني ورسالة دعم لمسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي"، مع التشديد على التزام الجهاز التنفيذي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة.