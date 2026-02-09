لم يمضِ شهر واحد على زواج عبير (26 عامًا) من وليد (26 عامًا – سائق)، حتى تحولت حياتهما الزوجية إلى دائرة من العنف والمشكلات المتكررة. اعتاد الزوج التعدي على زوجته بالضرب. في هذه الأثناء، عاد إلى ذهنها عشيقها خالد، الذي سبق ورفضت أسرتها ارتباطها به بسبب سوابقه الجنائية. التقيا وبدأ الاثنان بالتخطيط للتخلص من الزوج حتى يتمكنا من الزواج والعيش في مسكنه.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يرصدها مصراوي من واقع التحريات الرسمية، نروي تفاصيل مقتل وليد على يد زوجته وعشيقها وصديقه في محافظة البحيرة عام 2017.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع عام 2017، عندما تقدم وليد، المقيم بإحدى قرى مركز كفر الدوار، لخطبة عبير، ربة منزل في نفس عمره ومن القرية ذاتها. لم يكن يعلم بارتباطها السابق بـ"خالد"، شاب عاطل من ذوي السوابق، سبق أن تقدم لخطبتها ورفضته أسرتها لسوء سلوكه.

في فبراير من العام نفسه، تم الزواج، وانتقل الزوجان للإقامة في شقة بمنزل أسرة الزوج. غير أن الاستقرار لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما نشبت الخلافات وتكررت اعتداءات الزوج على زوجته، ما دفعها لترك مسكن الزوجية والانتقال للإقامة لدى أسرتها، مطالبة بالطلاق، إلا أن أسرتها رفضت خوفًا من "كلام الناس".

لم تجد عبير ملاذًا سوى عشيقها السابق خالد، فأعادا التواصل، وأخبرته بما تتعرض له، وطلبت مساعدته في التخلص من الزوج طمعًا في الميراث والمسكن، تمهيدًا للزواج منه. لم يتردد خالد، وبدأ الطرفان في وضع خطة محكمة.

تم الاتفاق على أن تعود عبير إلى زوجها بدعوى الصلح، ثم تستدرجه إلى مسكن آخر بزعم تسوية خلاف بينها وسيدة أخرى. وفي يوم الحادث، توجه وليد برفقة زوجته دون أن يدري أنه يسير نحو نهايته.

داخل المسكن، كان خالد وصديقه محمد وسيدة أخرى في انتظار الزوجين. وما إن دخلا حتى انقضوا عليه. تولى محمد ضرب المجني عليه بعصا خشبية على رأسه من الخلف، بينما قام خالد بطعنه بسلاح أبيض، وتولت عبير كتم أنفاسه، فيما قامت المتهمة الرابعة بتقييد قدميه بالحبال.

بعد التأكد من وفاته، قاموا بتقطيع الجثة إلى أجزاء، ووضعوها داخل حقيبة سفر اشتروها خصيصًا، ثم استقلوا مركبة "توك توك" وتخلصوا من الجثة بإلقائها في ترعة المحمودية بمنطقة خورشيد بالإسكندرية، قبل أن يتخلصوا من أدوات الجريمة في مياه الترعة بمنطقة البيضا بدائرة مركز كفر الدوار.

بعد أيام من وقوع الجريمة، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مجهولة لرجل في العقد الثالث من العمر، مقيد اليدين وملفوف حول رقبته حبل، وبها إصابات طعنية وقطعية متفرقة. وبفحص البلاغات وتوسيع دائرة النشر، تم التعرف على الجثة وتبين أنها تعود لوليد، زوج عبير.

وبتكثيف التحريات، توصل فريق البحث إلى أن المجني عليه متزوج منذ قرابة شهر فقط، وأن خلافات نشبت بينه وبين زوجته بسبب تعديه عليها بالضرب.

بتضييق الخناق حولها، اعترفت عبير بأنها اتفقت مع خالد على قتل زوجها مقابل مبلغ 1500 جنيه، وأعطته وعدًا بالزواج بعد وفاته، فيما استعان خالد بصديقيه مقابل 3500 جنيه لتحضير الأدوات اللازمة للجريمة.

تم القبض على جميع المتهمين، وضبط العصا والمطواة والملابس الملوثة بالدماء المستخدمة في الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة.

