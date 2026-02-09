إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدقيق والسكر والزيت والذهب

كتبت: ميريت نادي

01:45 م 09/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار البيض، والدقيق، والزيت، والسكر، والجبن، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

12 جنيهًا لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

67 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض أسعار الدقيق والزيت والسكر والجبن اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقيق السكر الزيت الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مد مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق ساعة إضافية في رمضان
أخبار مصر

مد مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق ساعة إضافية في رمضان

جريمة شهر العسل.. زوجة وعشيقها يقطعان جسد الزوج ويخفيانه بترعة المحمودية
حوادث وقضايا

جريمة شهر العسل.. زوجة وعشيقها يقطعان جسد الزوج ويخفيانه بترعة المحمودية

ماذا يحدث عند تناول كوب من الحليب يوميا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث عند تناول كوب من الحليب يوميا؟
إريتريا تتهم إثيوبيا بتلفيق تقرير عن عبور قواتها للحدود
شئون عربية و دولية

إريتريا تتهم إثيوبيا بتلفيق تقرير عن عبور قواتها للحدود
حالات خطرة والنيابة تحقق.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراة الحرس بعد حادث لاعبيه
رياضة محلية

حالات خطرة والنيابة تحقق.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراة الحرس بعد حادث لاعبيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة