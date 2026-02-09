خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدقيق والسكر والزيت والذهب

انخفضت أسعار البيض، والدقيق، والزيت، والسكر، والجبن، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

12 جنيهًا لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

67 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض أسعار الدقيق والزيت والسكر والجبن اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين