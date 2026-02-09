الوادي الجديد تطلق مسابقة "الأم المثالية للموظفات" لعام 2026

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنظيم مسابقة "الأم المثالية للموظفات" لعام 2026، بهدف تكريم المرأة العاملة التي تجمع بين الالتزام الوظيفي والعطاء الأسري والاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على النماذج النسائية المتميزة داخل الجهاز الإداري للمحافظة.

وأوضحت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، أن المسابقة مخصصة للموظفات العاملات بالديوان العام والمراكز والوحدات المحلية التابعة للمحافظة، وتتم تحت إشراف مباشر من وحدة تكافؤ الفرص، لعرض قصص النجاح والكفاح التي تعكس توازن المرأة بين عملها ومهام تربية الأبناء ورعاية الأسرة.

وأشارت نائب محافظ الوادي الجديد إلى أن شروط المسابقة تتضمن ألا يقل عمر المتقدمة عن 45 عامًا بحلول الأول من يناير 2026، وأن لا يتجاوز عدد الأبناء أربعة، مع ضرورة وجود "قصة عطاء" استثنائية تعكس القيم الإنسانية والاجتماعية. كما تشمل المعايير التعليمية للأبناء، مع إعطاء أولوية للحاصلين على مؤهلات عليا، مع استثناء الأبناء من ذوي الهمم غير القادرين على التعلم.

ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، اشترطت نائبة المحافظ ألا تكون المتقدمة قد سبق تكريمها في مسابقات أو احتفالات رسمية سابقة.

وأكدت حنان مجدي أن المتقدمات يجب عليهن تجهيز ملف متكامل يضم:

- سرد مفصل وموثق لقصة كفاح الأم والتحديات التي واجهتها.

- إقرار رسمي بعدم فوزها بلقب "الأم المثالية" في سنوات سابقة.

- المستندات الشخصية، بما في ذلك صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة.

- إقرار بالحالة الاجتماعية وصورة من شهادة التأهيل في حال وجود إعاقة لدى الأم أو أحد الأبناء.

وأوضحت نائبة المحافظ أن التقديم يبدأ يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 ويستمر لمدة أسبوع، حتى الثلاثاء 17 فبراير، على أن تُسلم الملفات يدويًا إلى مقر وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة أو من خلال المكاتب التابعة لها في المراكز المختلفة، لتبدأ بعدها لجنة الاختيار أعمال الفحص والمفاضلة بين المتقدمات.