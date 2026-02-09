إعلان

ستارمر يحاول إقناع حزب العمال الإبقاء عليه رئيسا لوزراء بريطانيا

كتب : مصراوي

01:44 م 09/02/2026

رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر

يبدو منصب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر معلقا بخيط رفيع اليوم الإثنين، حيث يحاول ستارمر إقناع نواب حزب العمال بعدم عزله من منصبه الذي تولاه منذ عام ونصف فقط.

وقد خسر ستارمر كبير موظفيه أمس الأحد، كما أنه يفقد الدعم سريعا من نواب حزب العمال، بعد الكشف عن علاقة بين السفير البريطاني السابق في أمريكا بيتر ماندلسون ورجل الأعمال الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين.

ومن المقرر أن يتحدث ستارمر أمام نواب حزب العمال في اجتماع مغلق اليوم الاثنين، في محاولة لإعادة بناء بعض من سلطته المفككة.

ويتعلق التوتر السياسي بقرار ستامر عام 2024، بتعيين ماندلسون سفيرا لبريطانيا في أمريكا على الرغم من علمه بعلاقته بإبستين..

وعزل ستامر ماندلسون من منصبه في سبتمبر الماضي عقب نشر رسائل إلكترونية تظهر أنه أبقى على علاقة صداقة مع إبستين بعد إدانته عام 2008، بارتكاب جرائم جنسية شملت قاصرا.

واعتذر ستارمر الأسبوع الماضي عن " تصديقه لأكاذيب ماندلسون".

كير ستارمر بريطانيا حزب العمال جيفري إبستين

