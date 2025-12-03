ضبط طالبين بتهمة الاعتداء على زميلهما داخل مدرسة فى السادات

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة السادات في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، القبض على طالبين في المرحلة الإعدادية، وذلك على خلفية اتهامهما بالتعدّي على زميل لهما داخل دورة مياه إحدى المدارس الإعدادية بالمدينة.



وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة السادات بلاغًا من موظف يبلغ من العمر 49 عامًا، يقيم بمدينة السادات، أفاد فيه بتعرّض نجله الطالب بالصف الأول الإعدادي لاعتداء داخل حمام المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي.



وأكد الأب في بلاغه إصابة نجله بخدوش متفرقة في الرقبة والوجه نتيجة ما تعرّض له من تعدٍّ.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت وحدة مباحث السادات من ضبط الطالبين المتهمين، وهما في نفس عمر المجني عليه (13 عامًا)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.



وتحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.