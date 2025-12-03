"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة

حصل "مصراوي" على صور الضحايا الخمسة الذين لقوا مصرعهم إثر نشوب حريق هائل داخل مول تجاري مكوّن من 4 طوابق لبيع الملابس بمنطقة سوق الخواجات في شارع التجار بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، نتيجة ماس كهربائي، ما أسفر عن وفاتهم وإصابة 13 آخرين.

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثامين وتسليمها لذويهم، وذلك عقب انتقال فريق من نيابة أول المنصورة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة ومناظرة الجثامين، إضافة إلى نزول فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.

ولقي في الحادث مصرع كل من: علي محمد مصطفى الطنطاوي، 43 سنة، مقيم بشراويش، مدير المبيعات، رأفت ماهر صيام، 27 سنة، نجل صاحب المحل، محمد أحمد السيد نخلة، 37 سنة، مقيم بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة، ماجد علي محمد مصطفى، 18 سنة، أدهم مصطفى صالح البنا، 49 سنة، فيما أُصيب 13 شخصًا، وجرى نقلهم وإيداعهم مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

