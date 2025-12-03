محافظ سوهاج يتابع انتخابات النواب من داخل غرفة العمليات الرئيسية

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب ديسمبر 2025، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول لانتخابات اللجان الملغاة في المرحلة الأولى.



وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية بدأت أعمالها دون أية معوقات حتى الآن على مستوى اللجان العامة السبع، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة اللجان بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، لافتا إلى أن هناك خطوط ربط مباشرة مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز ومديريات الخدمات لمتابعة الموقف أولًا بأول.