حوار مجتمعي لمناقشة مشروع مارينا ومرسى اليخوت بخليج القرش

ترأس الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، جلسة "تشاور مجتمعي"، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع مارينا ومرسى اليخوت بخليج القرش بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بأهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في مشروعات التنمية، وحرص الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين التطوير والحفاظ على البيئة الساحلية.



وشهدت الجلسة حضورًا موسعًا ضم رموزًا من المجتمع، وأعضاء مجلس النواب، ومشايخ وعواقل البدو، إلى جانب القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي الجهات التنفيذية والوزارات والهيئات الحكومية المعنية، من بينها وزارة البيئة، وزارة الموارد المائية، وزارة السياحة، هيئة تنشيط السياحة، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديري المديريات الخدمية المختصة، إضافة إلى محميات جنوب سيناء، وممثلي القطاع الخاص، وغرفة شركات السياحة، فضلًا عن ممثلي المجلس القومي للمرأة، والشركة المنفذة للمشروع، والاستشاري العام، وممثلي المجتمع المدني والقطاع السياحي، وممثلي أهالي جنوب سيناء من سكان المحافظة.



وقدم الاستشاري الهندسي للمشروع، عرضًا شاملًا تناول أهداف المشروع ومراحله المختلفة، والخدمات المزمع تنفيذها، والتصميمات المبدئية، إلى جانب استعراض العائد الاقتصادي والاستثماري المتوقع، ودوره في دعم الحركة السياحية، وتعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية لليخوت والسياحة البحرية.



وأكد محافظ جنوب سيناء، على حرص المحافظة على ترسيخ مبدأ الحوار المجتمعي في مختلف مشروعات التنمية، مشددًا على أن أهالي جنوب سيناء والبدو هم الشريك الأول في التنمية وصناع مستقبل شرم الشيخ.



وأوضح أن جميع مشروعات التطوير تُنفذ بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين من فرص العمل والخدمات وتحسين جودة الحياة، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والفنية التي تحفظ الموارد الطبيعية وتدعم التنمية المستدامة بالمدينة.



وأكدت الجلسة على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والفنية المنظمة لمثل هذه المشروعات، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والشعاب المرجانية، والتوافق مع اللوائح المنظمة للمنشآت البحرية والساحلية، في إطار من التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة.



كما جرى التأكيد على أهمية الحوار المجتمعي، وإشراك أهالي جنوب سيناء وسكان المحافظة في جميع مراحل المشروع، بما يضمن تحقيق عائد تنموي حقيقي يعود بالنفع المباشر على المجتمع المحلي، ويوفر فرص عمل لأبناء المنطقة، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.



وأشارت ممثلة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ إلى أن الهيئة تتابع الدراسات الفنية والبيئية للمشروع بشكل دقيق، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على البيئة البحرية.



ووجّه النائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب عن المحافظة، رسالة دعا خلالها جميع المستثمرين بمدينة شرم الشيخ إلى تعزيز دورهم في المشاركة المجتمعية ودعم جهود التنمية المحلية، معلنًا تعهده ببناء عدد 20 منزلًا بدويًا كمبادرة للمساهمة في حل مشكلة الإسكان، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا يُحتذى به في قيام المستثمرين بدورهم الوطني تجاه المجتمع المحلي.



واختُتمت الجلسة بحوار مفتوح مع الحضور، جرت خلاله مناقشات بناءة وطرح المقترحات والاستفسارات في إطار من الشفافية والتفاعل الإيجابي، بما يعكس وعي المجتمع بدوره كشريك أساسي في التنمية.