إزالة 12 حالة بناء مخالف خلال حملة بمنشية النوبة في الأقصر

وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا تجاه أي مخالفة،

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة أحمد حسن أبو الحسن رئيس المركز، حملة إزالة موسعة بقرية منشية النوبة.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة 6 حالات صدر بحقها قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات في المهد عبارة عن مبانٍ وأسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وذلك لوقف أي محاولات للبناء المخالف في بدايتها.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، أن الحملات مستمرة بشكل يومي تنفيذاً لتوجيهات السيد محافظ الأقصر، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة.

وفي إطار تعزيز التخطيط الاستثماري ودعم التنمية المحلية، وبناءً على توجيهات محافظ الأقصر، عقد أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود الجلسة التشاورية لمشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2027، وذلك بمقر ديوان عام رئاسة مركز ومدينة الطود بحضور رؤساء القرى التابعة للمركز، والمهندسة فاطمة خليل مدير إدارة التخطيط بالمركز، وممثلي المجتمع المدني والقيادات الشعبية وعمد ومشايخ القرى وممثلي الجمعيات الأهلية.

وخلال الجلسة، تم استعراض أهم المشروعات الخدمية والتنموية المقترحة للخطة الاستثمارية، والتي تضمنت أبرز المشروعات المقترحة للخطة وهي تطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء لإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالمدينة والقرى ورصف وتوسعة الطرق الرئيسية والفرعية، وإنشاء منافذ بيع للمنتجات المحلية لدعم فرص العمل للشباب ،وتنفيذ مشروعات تدوير المخلفات والحفاظ على البيئة، ورفع مستوى الخدمات العامة والمرافق لتحسين جودة الحياة للمواطنين ، ودراسة إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لخدمة الأهالي، وخاصة السيدات المعيلات والأرامل ، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية والاستدامة البيئية.

وأكد رئيس المركز، أن هذه الجلسة تأتي في إطار الاستماع لآراء ومقترحات المواطنين بهدف بناء خطة استثمارية واقعية تخدم أبناء المدينة والقرى التابعة لها، مشددًا على أن المشاركة المجتمعية تمثل حجر الأساس في نجاح أي خطة تنموية.

وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب النقاش وتبادل الرؤى من أجل وضع تصور واضح لمستقبل أفضل لمركز ومدينة الطود يعزز التنمية الاقتصادية ويحسن البيئة ويحقق الاستدامة.