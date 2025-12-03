إعلان

قادم من القاهرة إلى أسوان.. انقلاب أتوبيس ركاب على طريق "قنا- سوهاج"


كتب- محمد فتحي:

08:52 ص 03/12/2025

انقلاب أتوبيس - ارشيفية

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب أتوبيس ركاب على طريق "قنا- سوهاج".

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انقلاب أتوبيس ركاب قادم من القاهرة إلى أسوان، بالقرب من مدخل قنا.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف من محافظتي قنا وسوهاج لنقل المصابين.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وجاري نقل المصابين إلى المستشفى.

