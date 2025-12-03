

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفاة 5 أشخاص جراء حادث إندلاع حريق هائل داخل مول لبيع الملابس "رأفت صيام" بمنطقة سوق الخواجات المتفرع من شارع بورسعيد بمدينة المنصورة وارتفاع المصابين إلى 13 حالة.

وبعث المحافظ بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا في الحريق، مؤكداعلى توفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية والدعم المعنوي والمادي لهم.

ووجّه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات تصاريح الدفن للمتوفين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان، وكلف وكيل وزارة التضامن بسرعة صرف المساعدات المالية المقررة لأسر الضحايا والمصابين، وتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لأهل الضحايا وأسرهم والتعاون في توفير جميع سبل الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعة حالتهم حتى مثولهم للشفاء.

وتوجه محافظ الدقهلية إلى مستشفى الطوارئ للاطمئنان على المصابين، وكان في استقباله الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور أمير فكري مدير عام المستشفى.

وأكد المحافظ دعمه الكامل للمصابين وأسرهم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، مشددا على أن الدولة لا تدخر جهدا في رعاية المصابين في مثل هذه الحوادث، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية.

والتقى المحافظ بأهالي المصابين، واستمع إلى مطالبهم، إذ عبّر الأهالي عن تقديرهم للجهود المبذولة، وتقظيرهم المحافظ على حضوره الشخصي واهتمامه.

كما اطمأن المحافظ داخل المستشفى على الرعاية الطبية المقدمة للمصابين، والتقى بفرق الأطباء والتمريض، قائلا: "أشد على أيديكم وأقدّر جهودكم الجبارة، وكلنا هنا لخدمة المصابين وطمأنة أهلهم"، مؤكدا توفير كافة الخدمات الطبية المجانية حتى شفائهم التام.

وأضاف المحافظ في حديثه للأطقم الطبية: "أتوجه إليكم بتحية إجلال وتقدير لما بذلتموه من جهود مخلصة وعمل دؤوب في رعاية المصابين والتعامل السريع مع حالاتهم"، مؤكدا دعمه الكامل لهم، داعياً بالشفاء العاجل للجميع.

كانت المعاينة المبدئية لحريق مول رأفت صيام المكون من 4 طوابق بمنطقة قد كشفت عن وقوع الحادث جراء ماس كهربائي بأحد الأدوار تسبب فى اندلاع النيران بمحتويات الطابق و امتدادها لباقي الأدوار مما تسبب في احتراق 4 طوابق بما بداخلهم من ملابس.

وقال عدد من شهود العيان خلال تحقيقات الشرطة فى الواقعة، إن المحل جرى إغلاقه فى تمام التاسعة مساء اليوم، وبعد مرور أكثر من 30 دقيقة من الإغلاق تبين انبعاث كثيف للدخان من إحدى الطوابق وبدأ خروج ألسنة من اللهب في الطابق الثالث من المول وامتداده لباقي الأدوار.

وأمرت النيابة العامة بانتداب فريق من قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وفحص كاميرات المراقبة وتفريغها، وسؤال المدير المسئول وملاك المول التجاري.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده وإجراء أعمال التبريد وتفريغ محتويات المول المشتعله منعا لإندلاع النيران مرة أخرى.