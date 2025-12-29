إعلان

كانت تُشرف على الانتخابات.. تشييع جثمان المستشارة سهام الأنصاري في قنا (صور)

كتب : عبدالرحمن القرشي

07:12 م 29/12/2025
شيّع المئات من أهالي مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، جثمان المستشارة سهام صبري الأنصاري، رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية، التي توفيت إثر حادث سير أثناء عودتها من الإشراف على انتخابات مجلس النواب.

خرج الجثمان في موكب مهيب وسط حالة من الحزن، ليوارى الثرى في مسقط رأسها، عقب مصرعها مساء أمس الأحد في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقرية المحروسة، أثناء توجهها لتسليم نتائج فرز اللجنة الفرعية رقم (45).

ونعت الهيئة الوطنية للانتخابات المستشارة الراحلة، مؤكدةً في بيان رسمي وفاتها متأثرة بإصابتها عقب أداء واجبها الوطني، ومشيرةً إلى أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة موظفين اثنين من معاوني اللجنة كانا رفقتها.

وأشادت "الوطنية للانتخابات" بكفاءة الفقيدة وانضباطها في إدارة العملية الانتخابية، مقدمة العزاء لأسرتها وزملائها بالنيابة الإدارية، ومتمنية الشفاء للمصابين.

