أعلن محمد مرسي، عم الطفل محمد أحمد مرسي، المصاب بطلق ناري بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، خروج الطفل منذ قليل من غرفة العمليات بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، عقب خضوعه لجراحة دقيقة في القدم استمرت لأكثر من 19 ساعة متواصلة.

وأوضح عم الطفل أن العملية أُجريت بمشاركة عدد كبير من الجراحين الاستشاريين والأطباء من مختلف التخصصات، مؤكدًا أن الأسرة تلقت نبأ انتهاء الجراحة بارتياح كبير بعد ساعات طويلة من القلق والترقب والدعاء.

ونشر عم الطفل رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه خلالها الشكر لله أولًا، ثم للأطقم الطبية ووزارة الصحة، تقديرًا للجهود المبذولة في متابعة الحالة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة حتى الانتهاء من التدخل الجراحي.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن ما يتم تداوله بشأن بتر قدم الطفل غير صحيح، موضحًا أن الإصابة نتجت عن طلق خرطوش من مسافة قريبة، ما استدعى تدخلاً جراحيًا موسعًا تحت إشراف كبار أساتذة جراحة التجميل. وأضاف أن حالة الطفل لا تزال تحتاج إلى متابعة طبية دقيقة خلال المرحلة المقبلة للاطمئنان على تطورات حالته الصحية.

وكان قد تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يُظهر اعتداء شخصين على رجل بصحبته صغير، باستخدام سلاح ناري "خرطوش" وآخر أبيض، وسط مزاعم بوقوع الحادث في منطقة باسوس بمحافظة القليوبية.

وأظهر الفيديو أحد المتهمين ممسكًا بسلاح ناري، بينما كان الآخر يحمل سلاحًا أبيض، حيث قاما بالتعدي على المجني عليه ونجله في الشارع، وسط صرخات الصغير خوفًا من الموقف، ومحاولات الأب حمايته ومنع إصابته جراء الأعيرة النارية التي أطلقها أحدهما.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الأب بجروح، فيما فرّ المتهمان هاربين عقب ارتكاب الواقعة.

