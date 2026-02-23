إعلان

العمل: 1181 إنذارًا لتصحيح الأوضاع.. و 323 محضرًا لمخالفات "الأدنى للأجور"

كتب : محمد أبو بكر

12:09 م 23/02/2026

وزارة العمل- أرشيفية

أعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين ، نتائج حملات التفتيش الميداني التي نُفذت خلال أسبوع ، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، حيث أسفرت عن التفتيش على 2476 منشأة يعمل بها 62,196 عاملًا على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان، أسفرت الحملات عن تحرير1181 إنذارًا ومهلة قانونية لتوفيق الأوضاع، و323 محضرًا لمخالفات عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، و85 محضرًا لمخالفات عدم توثيق عقود العمل، بالإضافة إلى 33 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون تصاريح قانونية.

وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل لصالح طرفي العمالية الإنتاجية.

