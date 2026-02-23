إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

11:50 ص 23/02/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و6 قروش، بمنتصف تعاملات الاثنين 23-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف التعاملات الصباحية اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

