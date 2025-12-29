محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري: "شهيدة الواجب الوطنى"

قنا - عبدالرحمن القرشي:

نعى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، المستشارة سهام صبري الأنصاري، رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية ورئيس لجنة الاقتراع الفرعية بالدائرة الأولى بمركز قنا، التي وافتها المنية إثر حادث سير أليم تعرضت له سيارتها عقب انتهائها من أداء مهامها الوطنية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب.

وأوضح المحافظ أن الحادث وقع على طريق قنا - الأقصر الصحراوي، عند مدخل قرية المنيرة الحديثة بمركز قنا، مؤكدًا أن الفقيدة تُعد شهيدة الواجب الوطني، إذ كانت في طريقها إلى اللجنة العامة لتسليم صناديق الاقتراع عقب الانتهاء من أعمال فرز الأصوات، في مشهد يجسد إخلاصها وتفانيها في أداء مسؤوليتها الوطنية.

وأضاف محافظ قنا أنه فور تلقيه إخطارًا بالحادث، انتقل على الفور إلى المستشفى لمتابعة الحالة، إلا أن المستشارة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها فور وصولها إلى قسم الاستقبال بالمستشفى الجامعي، رغم الجهود الطبية المبذولة لإنقاذها.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا أن محافظة قنا لن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين الذين يؤدون واجبهم في خدمة الوطن.