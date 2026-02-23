إعلان

الأمن يفحص "فيديو الحبل".. القصة الكاملة لاستغاثة سيدة الإسكندرية من ابنها

كتب : محمد البدري , محمد عامر

12:05 م 23/02/2026
    لقطة من فيديو استغاثة أم من تعدي ابنها
    لقطة من فيديو استغاثة أم من تعدي ابنها
    لقطة من فيديو استغاثة أم من تعدي ابنها

تكثف الأجهزة الأمنية في الإسكندرية جهودها لفحص مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة سيدة تقيم بمنطقة أبو سليمان، من تعدي نجلها عليها داخل مسكنهما.

ويُظهر الفيديو، الذي قامت الأم بتصويره بنفسها، نجلها جالسًا وبحوزته «حبل» وأدوات أخرى بجوار مقبس كهربائي، بينما تدور بينهما مواجهة كلامية توثق تكرار وقائع الاعتداء. وخلال المقطع، قالت الأم: «المرة اللي فاتت الكتر والمرة دي الحبل، هعرفك ضربك ليا»، ليرد الابن: «وبضربك تاني»، في إشارة واضحة إلى استمرار التعدي.

وأوضحت السيدة في الفيديو أن نجلها يهددها بأدوات حادة للحصول على أموال، مطالبةً إياه بالتوجه إلى جهات التحقيق، في ظل حالة من الانفعال والخوف بدت واضحة على صوتها أثناء التصوير.

من جانبهم، أفاد عدد من الجيران بأن الابن اعتاد التعدي على والدته بسبب تعاطيه المواد المخدرة، مؤكدين أن السيدة سبق وأن حاولت اتخاذ إجراءات قانونية ضده لردعه، إلا أن الوقائع تكررت.

وكشفت المعلومات أن الأم حررت محضرًا بالواقعة حمل رقم 3557 لسنة 2026 جنح قسم شرطة ثان الرمل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وتواصل الأجهزة المعنية فحص الفيديو وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

الإسكندرية أبو سليمان استغاثة أم قسم ثان الرمل

