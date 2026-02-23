أُصيبت 10 سيدات بإصابات متنوعة، صباح اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالمنطقة الصناعية شرق النيل في محافظة بني سويف، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الأجهزة المعنية.

وتلقت مديرية الأمن إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع التصادم، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع المصابات ونقلهن إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من: إسراء ر. ج. (49 عامًا – عاملة) بكدمات في الجسم والرأس، فاطمة الزهراء ب. (26 عامًا – طالبة) باشتباه كسر في الذراع الأيسر، هند س. ع. (34 عامًا – عاملة) بكدمات في الجسم والرأس، منى ع. س. (39 عامًا – عاملة) باشتباه كسر في الكتف الأيمن، آية ق. أ. (22 عامًا – طالبة) بكدمات وسحجات متفرقة.

وكل من: رفيدة س. إ. (40 عامًا – عاملة) بكدمات في الوجه والجسم، داليا ش. آ. (46 عامًا – عاملة) باشتباه كسر في الذراع الأيمن وكدمات، إيمان ق. م. (32 عامًا – عاملة) بكدمات في الوجه والساقين، حسناء س. ج. (42 عامًا – عاملة) بكدمات وسحجات، وغادة ق. م. (45 عامًا – عاملة) بكدمات في الوجه والجسم.

وجرى نقل المصابات إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.