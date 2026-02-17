إعلان

8 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : مصراوي

12:53 م 17/02/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 4 و8 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور تجارة الجملة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق
أخبار مصر

هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق
حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
أخبار وتقارير

حفل استطلاع هلال رمضان| نعينع قارئًا.. وهؤلاء أبرز الحضور
دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
جنة الصائم

دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة
زووم

عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات