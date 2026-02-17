كتب- محمد صلاح:

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع، شهد استعراضًا شاملًا لمستجدات العمل داخل الشركات، والخطط الاستثمارية الجاري تنفيذها، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء المتعلقة بمعدلات الفقد والتحصيل والإجراءات المتخذة لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خفض معدلات الفقد

وقال مصدر مسؤول في تصريحاته لـ"مصراوي"، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير التفصيلية للأداء؛ حيث حملت المناقشات رسائل إشادة لبعض الشركات التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية، من بينها الإجراءات التي اتخذتها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والتي أسهمت في خفض معدلات الفقد إلى نحو 3.91% مقارنةً بما تحقق خلال العام الماضي، في مؤشر يعكس تحسن الأداء وتعزيز المتابعة الميدانية وإحكام السيطرة على الشبكات.



وأشاد الوزير، حسب المصدر، بأداء أربع شركات توزيع نجحت في تحسين مؤشرات التشغيل وخفض الفقد، مؤكدًا أهمية البناء على تلك النجاحات وتعميم التجارب الفاعلة داخل القطاع.

تراجع نسب التحصيل

ووجّه الوزير رسائل لوم وعتاب إلى عدد من القيادات؛ بسبب ضعف الأداء، وكثرة الشكاوى والمشكلات المتراكمة، وارتفاع معدلات الفقد، وتراجع نسب التحصيل، وتأخر تنفيذ بعض المشروعات القومية والاستراتيجية، فضلًا عن انخفاض أرقام الضبطيات القضائية، وهو ما اعتبره مؤشرًا يتطلب تحركًا عاجلًا لتصحيح المسار.



ورصد الاجتماع حالة من الصمت وعدم التفاعل من جانب بعض القيادات، تزامنت مع ظهور مؤشرات تشتت وعدم تركيز لدى رئيس إحدى الشركات؛ ما دفع الوزير إلى توجيه تساؤل مباشر خلال المناقشات: "إنت جاي محضّر إيه للاجتماع؟"، في رسالة تعكس ضرورةَ الجدية والاستعداد الكامل عند مناقشة ملفات العمل.

محاسبة المقصرين

وأكدت المناقشات، في ختامها، استمرار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، والتشديد على محاسبة المقصرين، ودعم النماذج الناجحة؛ بما يُسهم في رفع كفاءة منظومة توزيع الكهرباء وتحقيق الاستدامة التشغيلية.



ومن المقرر أن الفترة الحالية ستشهد إجراء تقييمات شاملة لأداء رؤساء شركات توزيع الكهرباء، في إطار مراجعة مؤشرات التشغيل والتحصيل ومعدلات الفقد ومستوى تنفيذ المشروعات؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات تنظيمية خلال المرحلة المقبلة.



وأوضح المصدر أن هذه التقييمات تتزامن مع بدء الخطوات التأسيسية لإنشاء شركة قابضة لقطاع التوزيع، في توجه يستهدف إعادة هيكلة المنظومة وتعزيز كفاءة الإدارة والرقابة، مشيرةً إلى أنه من المقرر اختيار رئيس مجلس إدارة للشركة الجديدة من داخل القطاع أو من خارجه؛ بما يعكس توجهًا للاستعانة بالكفاءات القادرة على قيادة المرحلة القادمة وتحقيق مستهدفات التطوير.



اقرأ أيضًا:

اليوم.. بدء صرف منحة التموين للأسر المستحقة



اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات



