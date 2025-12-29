شارك وزير العمل، محمد جبران، مساء أمس الأحد، في افتتاح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إلى جانب عدد من قيادات العمل النقابي والتنفيذي، وأعضاء النقابة، ونخبة من الطلاب المتفوقين.

وتفقد وزير العمل، بحسب بيان وزارة العمل، الاثنين، خلال الفعالية، المقر الجديد للنقابة، الذي يُعد إضافة نوعية لمنظومة العمل النقابي والخدمي، كما شارك في تكريم عدد من الطلاب الأوائل بأكاديمية المطرية الحديثة الصناعية للتعليم الفني التابعة للنقابة، تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز.

وأكد وزير العمل، في كلمته، أن افتتاح المقر الجديد يجسد حرص النقابة على تطوير أدواتها والارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضائها، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به التنظيمات النقابية كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الاستقرار المجتمعي.

وأعرب عن تقديره لمحافظ القاهرة لدعمه المتواصل لقضايا العمل والعمال، وللتعاون البنّاء بين وزارة العمل والمحافظة، خاصة في مجالات توفير فرص العمل، والتدريب، والحماية الاجتماعية.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية التنظيمات النقابية وتقدم دعمها الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى تحسين بيئة العمل ورفع مستوى معيشة العمال، موضحًا أن المقر الجديد يمثل منصة فاعلة لتقديم خدمات نوعية وتعزيز التواصل مع العاملين.

وأكد فيما يتعلق بتكريم الطلاب المتفوقين، أن ذلك يعكس وعي النقابة بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني في إعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، ثمّن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الدور الوطني للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، مؤكدًا أن افتتاح مقر نقابي متكامل بمدينة نصر يمثل إضافة مهمة للبنية المؤسسية بالعاصمة، ويسهم في تعزيز قنوات التواصل بين التنظيمات النقابية وأعضائها.

بدوره، أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن افتتاح المقر الجديد يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل النقابي، ويعكس حرص التنظيمات النقابية على تطوير هياكلها المؤسسية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للعمال، مشددًا على دعم الاتحاد الكامل لخطط النقابات العامة الهادفة إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أوضح أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أن افتتاح المقر الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير العمل النقابي، ويجسد حرص النقابة على الارتقاء ببنيتها المؤسسية.

واستعرض رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، دور أكاديمية المطرية الصناعية الحديثة التابعة للنقابة، والتي تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل، وتضم تخصصات متنوعة من بينها الحاسب الآلي، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، واللحام، ونظم المعلومات، والاتصالات، معادلة للدبلوم الصناعي.

