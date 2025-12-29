إعلان

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وميكروباص بالقناطر الخيرية

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:00 م 29/12/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب 8 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص، بمنطقة القناطر الخيرية أمام سجن القناطر، في اتجاه مدينة القناطر. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات هيئة الإسعاف يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث قبل نقلهم إلى مستشفى القناطر الخيرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم ملاكي القناطر الخيرية سجن القناطر النيابة العامة الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين