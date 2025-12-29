إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وميكروباص بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب 8 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص، بمنطقة القناطر الخيرية أمام سجن القناطر، في اتجاه مدينة القناطر. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات هيئة الإسعاف يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث قبل نقلهم إلى مستشفى القناطر الخيرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.