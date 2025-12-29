بالصور- محافظ أسيوط يتابع حملات النظافة لاستعادة المظهر الحضاري

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ حملات نظافة موسعة ومتزامنة في عدد من الأحياء والمناطق بشرق وغرب مدينة أسيوط، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر رئيس حي غرب، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي منظومة النظافة ووحدة الإنقاذ السريع، حيث تفقد أعمال رفع المخلفات وتفريغ الحاويات وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب الكنس الآلي وشفط الأتربة من الطرق والمحاور المرورية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

وشملت الجولة مواقع حيوية ومناطق ذات كثافة مرورية، منها أسفل كوبري فيصل، وميدان الحرب والسلام، وميدان المجذوب، وشارع يسري راغب، ومنطقة سيتي، وكورنيش النيل، وسور جامعة الأزهر، ومساكن ويصا، وميدان البدري، وقناطر أسيوط الجديدة، وخزان أسيوط، إضافة إلى عدد من الشوارع والميادين الأخرى.

وتم تنفيذ الأعمال باستخدام معدات الحملة الميكانيكية ووحدة التدخل السريع، بما ساهم في سرعة الإنجاز ورفع مستوى الأداء.

وأكد المحافظ استمرار الحملات بشكل دوري ومتزامن بكافة الأحياء، مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مشددًا على أن ملف النظافة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي لما له من تأثير مباشر على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

كما دعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الحفاظ على النظافة العامة، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير وإعادة التخطيط المروري بعدد من الميادين، منها ميدان الحرب والسلام وميدان المجذوب، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال واستكمال العلامات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.