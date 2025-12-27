جولة الإعادة.. إقبال في الفترة المسائية على لجان دائرة الرمل بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تابع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، انطلاق أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة الرمل، للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين.

واطمأن المحافظ على فتح جميع اللجان في موعدها المحدد واستقبالها للناخبين، موجهاً الأجهزة التنفيذية المعنية بالتأكد من سهولة حركة دخول وخروج المواطنين، مع التأكيد على توفير التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية يعملان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأضاف أن المحافظة تتابع بدقة الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، مع الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تقلبات جوية، بما يضمن استقرار الأوضاع بمحيط اللجان طوال يومي التصويت.

وتُجرى جولة الإعادة بدائرة الرمل من خلال لجنة عامة واحدة تضم 47 مقرًا انتخابيًا و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744,824 ناخبًا بنطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان، فيما يتنافس على المقعد الثالث والأخير بالدائرة مرشحان اثنان.