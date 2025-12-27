محافظ قنا يشن حملة مفاجئة لمواقف دندرة ونقادة لضبط منظومة النقل (صور)

قنا - عبد الرحمن القرشي:

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، موقفي دندرة ونقادة بحملة تفتيشية موسعة لمتابعة انتظام العمل والالتزام داخل المواقف، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط المروري وضبط منظومة النقل، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وشملت الحملة إجراء اختبارات تحليل مخدرات للسائقين، إلى جانب فحص الإطارات والتراخيص وحالة الفرامل للتأكد من السلامة الفنية للمركبات، بما يضمن توفير وسائل نقل آمنة والحد من المخاطر والحوادث على الطرق.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من نور البريجي، مدير مشروع سيارات النقل الجماعي بالمحافظة، ومحمد حسن، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وأحمد فيصل، مدير مشروع المواقف بمركز قنا، إلى جانب النقيب حسام العمدة ممثل إدارة المرور وعدد من أفراد مباحث المرور، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضبط منظومة العمل داخل المواقف.

وخلال الحملة، وجه المحافظ إدارة المرور بمراجعة سنوات انتهاء الإطارات والتأكد من سنة الصنع، بما يضمن صلاحيتها للاستخدام حفاظًا على سلامة الركاب والسائقين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس عناصر الأمان.

كما شدد على إدارة المواقف بضرورة إزالة كافة أشكال العشوائيات داخل المواقف، وتنظيم خطوط السير، ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على حركة الدخول والخروج أو تضر بحقوق المواطنين.

وفي ختام الجولة، وجه المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بمراجعة المحال التجارية المحيطة بالمواقف، والاهتمام بالمظهر الحضاري والنظافة العامة، بما يعكس صورة حضارية للمحافظة ويلبي تطلعات المواطنين في الحصول على خدمة نقل منظمة وآمنة.