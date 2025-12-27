بأسعار مخفضة.. تموين جنوب سيناء تطرح لحوم طازجة لدعم المواطنين (صور)

صادر له قرار هدم منذ 2003.. انهيار جزئي لعقار من 4 طوابق بالإسكندرية (صور)

بالصور- جولة ميدانية لمحافظ قنا في اليوم الأول لإعادة انتخابات النواب

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية التموين بجنوب سيناء عن طرح كميات من اللحوم السودانية الطازجة داخل المنافذ التابعة للمديرية بأسعار مخفضة، دعمًا للمواطنين.

وقال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، إنه جرى طرح 5 عجول من اللحوم السودانية الطازجة بفروع "دلتا ماركت" داخل 6 مدن بالمحافظة، بأسعار مخفضة تصل إلى 310 جنيه للكيلو.

وأتى ذلك بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل وقاطني المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل الوزارة أن توزيع اللحوم جرى وفق الكثافة السكانية بكل مدينة، حيث تم تخصيص نصف عجل بمدينة أبوزنيمة، وعجل بمدينة طور سيناء، ونصف عجل بمدينة أبورديس، وعجل بمدينة شرم الشيخ، ونصف عجل بمدينة دهب.

وأكد أن التوزيع مستمر على باقي المدن تباعًا، ومن المقرر أن يتم مد المحافظة بكميات كبيرة من اللحوم الطازجة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.