وزير الدفاع الأمريكي يتغيب عن المشاركة في اجتماع للناتو

بروكسل - (د ب أ)

لن يتم تمثيل الولايات المتحدة على أعلى مستوى للمرة الثانية على التوالي في اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي "الناتو" هذا الأسبوع.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في بروكسل، أن نائب وزير الدفاع الأمريكي ألبرج كولبي سيحضر اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" غدا الخميس بدلا من وزير الدفاع بيت هيجسيث.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد ألغى، في ديسمبر الماضي، مشاركته في اجتماع مقرر منذ فترة طويلة لحلف الناتو في بروكسل.

ومن غير المعتاد إلى حد كبير أن يتغيب وزراء أمريكيون عن الحضور الشخصي في اجتماع رسمي لحلف الناتو.

وبعد ظهور الشائعات الأولى حول إلغاء مشاركة هيجسيث، قالت المتحدثة السابقة لحلف الناتو لفترة طويلة، أوانا لونجيسكو (2010-2023)، في منشور على شبكة "لينكد إن" للتواصل الاجتماعي إن هذه قد تكون المرة الأولى في تاريخ الحلف التي يُعقد فيها اجتماعان وزاريان متتاليان دون حضور وزير أمريكي.

وأضافت أن ذلك يبعث برسالة سلبية في وقت يسوده توتر شديد في العلاقات عبر الأطلسي، ولن يؤدي إلا إلى زيادة تفاقم مخاوف الحلفاء الآخرين بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف الناتو.