أسيوط - محمود عجمي:

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، حضورًا لافتًا من السيدات وكبار السن خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز الفتح، حيث اصطف الناخبون في طوابير أمام اللجان، في مشهد يعكس حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها صباح اليوم، مع انطلاق الجولة التي تأتي استكمالًا للإجراءات الانتخابية التي سبق إلغاؤها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمثل المحطة النهائية لاختيار ممثلي الدائرة وفق القواعد الدستورية والقانونية.

وأوضح المحافظ أن الدائرة الثالثة تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم أسيوط الجديدة، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها 798 ألفًا و839 ناخبًا، موزعين على 117 مركزًا انتخابيًا يضم 139 لجنة فرعية تحت إشراف لجنة عامة واحدة، مع إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من مديرية الأمن. ويتنافس في جولة الإعادة 6 مرشحين بالنظام الفردي على 3 مقاعد.

وأشار أبوالنصر، خلال متابعته من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، إلى اكتمال الاستعدادات خلال الأيام الماضية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لضمان جاهزية شاملة لهذا الاستحقاق، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بدأت أعمالها منذ الصباح الباكر، مع ربطها بالغرف الفرعية في المراكز والأحياء والمتابعة اللحظية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشملت الاستعدادات مراجعة جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة والتهوية والإضاءة، وتأمين المداخل والمخارج، فضلًا عن توفير مولدات كهرباء احتياطية وطفايات حريق ومقاعد انتظار ومظلات، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم لتسهيل عملية التصويت.

وشدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها طوال يومي التصويت، مع تكثيف المرور الميداني لرؤساء المراكز والوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي معوقات، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ انتخابي آمن ومنظم يليق بأبناء المحافظة.

وفي ختام تصريحاته، دعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن «المشاركة واجب وطني ورسالة دعم لمسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مع التشديد على التزام الجهاز التنفيذي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة.