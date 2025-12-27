محافظ قنا يتابع جولة الإعادة لانتخابات النواب من مركز الطوارئ (صور)

انتخابات الإعادة للنواب.. إقبال ملحوظ على لجان الدائرة الثالثة بأسيوط (فيديو

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تابع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم السبت، سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية للعملية الانتخابية على مدار الساعة لضمان انسيابية الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام الناخبين.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب أنور يس، مدير إدارة شؤون المجالس، وأحمد عبد الخالق، مدير مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة.

وخلال المتابعة، استعرض محافظ قنا تقارير غرفة العمليات المركزية التي ترصد الموقف اللحظي لفتح اللجان ونسب الإقبال وموقف التجهيزات اللوجستية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير في أجواء مستقرة ومنظمة بفضل التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والأمنية.

وفي ذات السياق، شدد على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية لمتابعة سير الانتخابات والاستجابة الفورية لأي ملاحظات ترد من اللجان أو الناخبين، بما يضمن تقديم الدعم اللازم وإنجاح العملية الديمقراطية.

كما أكد أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة انتخابية آمنة وميسرة، شملت أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان، وتوفير وسائل النقل ومقاعد لكبار السن وذوي الهمم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتهيئة المناخ المناسب لمشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري.

وفي ختام متابعته من داخل مركز الشبكة الوطنية، وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الشكر لجميع العاملين بغرف العمليات على الجهود المبذولة في متابعة سير الانتخابات بدقة واحترافية، داعيًا أبناء محافظة قنا إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.