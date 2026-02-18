إعلان

"صبر ترامب ينفذ".. تحذيرات متزايدة من مواجهة وشيكة بين أمريكا وإيران

كتب- مصطفى الشاعر

09:15 م 18/02/2026 تعديل في 09:15 م

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مسؤولون أمريكيون، أن المفاوضات مع إيران تواجه "مأزقا حقيقيا" بسبب اختلاف وجهات النظر حول طريقة إدارتها، حيث أصبح هذا "التباعد الواضح" بين طهران وواشنطن يهدد بانهيار الجهود الدبلوماسية ويجعلها عُرضة للانهيار في أي لحظة.

تدخلات إقليمية تؤجل المواجهة

ونقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن دبلوماسي أمريكي مطلع على جهود الوساطة وصفه لهذا التباين بـ "فجوة السرعة" المتزايدة، مؤكدا أن "التدخلات الإقليمية" المكثفة كانت هي حائط الصد الوحيد الذي منع الموقف العسكري من الانفجار قبل أسابيع قليلة.

وأوضح الدبلوماسي، اليوم الأربعاء، أن مكمن القلق الحقيقي لا يتوقف عند نقاط الخلاف التقنية، بل يمتد إلى "سوء فهم جوهري لعنصر الزمن" لدى الجانب الإيراني.

إيقاع ترامب يُربك طهران

وفي رسالة تحذيرية، شدد الدبلوماسي على أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تتحرك وفق "الإيقاعات المؤسسية التقليدية"، فالرئيس ترامب يطارد انتصارات سريعة وملموسة، و"الصبر ليس من غريزته الاستراتيجية"، وهي حقيقة يبدو أن طهران لم تستوعبها بعد.

وحملت رسالة الدبلوماسي نبرة صريحة لا تحتمل التأويل، إذ حذر من أن مراهنة طهران على إطالة أمد المفاوضات حتى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية سعيا لكسب أوراق ضغط إضافية "تمثل سوء تقدير جسيم".

وقال المسؤول الأمريكي، إن قدرة واشنطن على تحمل المماطلة قد تبلغ منتهاها قبل وقت طويل من الجداول الزمنية التي تظنها طهران "واقعية"، حيث يُعيد هذا التحذير إلى الأذهان إخفاقات سابقة، حين اصطدمت فيها التوقعات الاستراتيجية الإيرانية بالواقع الميداني المتغير.

مؤشرات ضربة عسكرية قريبة

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل رفعت مستوى تأهبها وتكثف استعداداتها العسكرية، وسط مؤشرات متزايدة على احتمال شن هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده أن السلطات الإيرانية تدرك العواقب المحتملة لرفض التوصل إلى اتفاق، مؤكدا رغبتها في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران أمريكا إيران وأمريكا مفاوات إيران وأمريكا مواجهة وشيكة بين أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالات رمضانية.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أحدث ظهور بمناسبة شهر رمضان
دراما و تليفزيون

بإطلالات رمضانية.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أحدث ظهور بمناسبة شهر رمضان
"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
حوادث وقضايا

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
بالحجاب وبدون مكياج.. كيف ظهرت عبلة كامل في إعلان رمضان 2026؟
دراما و تليفزيون

بالحجاب وبدون مكياج.. كيف ظهرت عبلة كامل في إعلان رمضان 2026؟
آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر - صور
أخبار وتقارير

آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر - صور

تحدي المعرفة.. مصراوي يطلق فوازير "لعبة التوأم" في رمضان
رمضان ستايل

تحدي المعرفة.. مصراوي يطلق فوازير "لعبة التوأم" في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
خريطة رمضان على مصراوي.. باقة برامج دينية وتوعوية تناسب كل أفراد الأسرة
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة