مستثمر زراعي يكشف أسرار بناء أكبر منظومة لتصدير الموالح

كشف المهندس شريف المغربي، أحد أبرز المستثمرين في قطاع الزراعة، عن كواليس تحوله من دراسة الهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال إلى عالم الفلاحة والاستثمار، مبينا أن شغفه بلغة الأرقام وتحليل البيانات كان المحرك الأساسي وراء اتخاذه قراراته الاستثمارية بدقة.

أوضح المغربي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار"، أنه بدأ مسيرته المهنية بالعمل في شركات أمريكية متخصصة في مجالات الميكانيكا والكهرباء، قبل أن يتخذ القرار المصيري بالاستثمار في الأراضي الزراعية المصرية.

وأضاف أنه صمم على بناء مشروعه الخاص من ماله الشخصي فقط، رافضاً الحصول على أي دعم مادي من عائلته التي كان يتركز نشاطها التجاري حينها في القطاع الطبي والمستشفيات، رغبة منه في إثبات ذاته بعيداً عن الإرث العائلي.

وقال رجل الأعمال إن حجر الزاوية في إمبراطورية "المغربي" وضع في ثمانينيات القرن الماضي، حين اشترى أول قطعة أرض له في منطقة النوبارية شمال القاهرة، وكان سعر الفدان آنذاك 9 آلاف جنيه فقط.

وأشار إلى أن تلك الخطوة لم تكن مجرد شراء عقار، بل كانت "نقطة تحول" جذرية؛ حيث تفرغ تماماً للإشراف على الأرض، وكان يتواجد وسط العمال يومياً لمراقبة كل صغيرة وكبيرة، مؤكداً أن هذه التجربة الميدانية هي التي صقلت مهاراته وعلمته أن النجاح الحقيقي يأتي من الجهد المباشر والاعتماد الكامل على النفس.

وتابع حديثه موضحاً أن دخوله عالم الزراعة كان مغامرة مدروسة، حيث كان يعكف على حساب القروض والفوائد بدقة متناهية، بالتوازي مع دراسة أحدث تقنيات الإنتاج الزراعي.

وأضاف أن هذا المزيج بين الدقة الهندسية والعمل الفلاحي الشاق هو ما وضع الأساس المتين الذي جعله اليوم واحداً من أكبر منتجي ومصدري البرتقال على مستوى الشرق الأوسط، محولاً الأرض الصحراوية إلى صرح اقتصادي عالمي.

