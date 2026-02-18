إعلان

قرار من النقض بشأن طعن متهم بالاتجار في الاستروكس

كتب : أحمد عادل

08:32 م 18/02/2026 تعديل في 08:48 م

محكمة النقض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من متهم على حكم محكمة جنايات أول درجة بالسجن المشدد 15 عامًا، في اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الاستروكس"، لجلسة الدور الأول من أبريل المقبل، للنطق بالحكم.

حكم الدستورية في الطعن المقدم على قرار رئيس هيئة الدواء المصرية

وكان المحامي محمد سليم الناظر ، دفاع المتهم، طالب بالتأجيل لحين الفصل في دستورية القرار رقم 600 لسنة 2023 لرئيس هيئة الدوار المصرية بتعديل جداول المواد المخدرة.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين الماضي، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر - رئيس المحكمة، حكمًا دستوريًا تضمن عدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء للجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، مع التأكيد على أن ذلك لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.

تأييد حكم السجن 15 سنة للمتهم بالاتجار في الاستروكس

يُذكر أن محكمة مستأنف جنايات القاهرة، أيدت حكم السجن المشدد 15 سنة للمتهم بالاتجار في المواد المخدر "الاستروكس".

وكانت أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر "الاستروكس" بقصد الاتجار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة النقض حكم الدستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الاستروكس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
حوادث وقضايا

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب
زووم

370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب
مارسيل كولر يوجه رسالة للجماهير بمناسبة شهر رمضان (صورة)
أخبار وتقارير

مارسيل كولر يوجه رسالة للجماهير بمناسبة شهر رمضان (صورة)

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
حوادث وقضايا

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
تحدي المعرفة.. مصراوي يطلق فوازير "لعبة التوأم" في رمضان
رمضان ستايل

تحدي المعرفة.. مصراوي يطلق فوازير "لعبة التوأم" في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
خريطة رمضان على مصراوي.. باقة برامج دينية وتوعوية تناسب كل أفراد الأسرة
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة