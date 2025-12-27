رئيس مياه القناة يتفقد خزان الدوايدة ومحطة معالجة بالتل الكبير (صور)

انتخابات الإعادة للنواب.. إقبال ملحوظ على لجان الدائرة الثالثة بأسيوط (فيديو

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قام اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بجولة تفقدية موسعة بمنطقة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، استهدفت الاطمئنان على انتظام سير العمل، والتأكد من تطبيق معايير التشغيل القياسية واشتراطات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل المختلفة.

واستهل رئيس الشركة جولته بتفقد رافع وخزان «الدوايدة» بمدينة التل الكبير، حيث تابع الموقف التنفيذي لأعمال الإحلال والتجديد بخط طرد الرافع بقطر 630 مم، واطمأن على انتظام وصول مياه الشرب بالضغوط المطلوبة لكافة المناطق والمناحي التي يغذيها الرافع، عقب الانتهاء من الأعمال الفنية.

وشدد اللواء أحمد رمضان خلال الجولة على أن وصول مياه الشرب النقية إلى جميع المواطنين يمثل «الأولوية القصوى» للشركة، موجّهًا بضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية القياسية أثناء تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها.

ووجّه رئيس الشركة الشكر والتقدير لمدير منطقة التل الكبير وكافة الأطقم الفنية، مشيدًا بجهودهم المخلصة التي استمرت دون توقف على مدار الـ72 ساعة الماضية، مؤكدًا أن العمل المتواصل ليلًا ونهارًا يعكس كفاءة كوادر الشركة وقدرتها على إدارة الأزمات ومواجهة أصعب المواقف بكل تفانٍ وإخلاص لصالح المواطن.

كما شملت الزيارة تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالتل الكبير، والتي تعمل بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 35 ألف متر مكعب يوميًا عبر مرحلتين؛ الأولى بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا بنظام «الأكسدة»، والثانية بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا بنظام (SBR)، لخدمة مركز ومدينة التل الكبير وتوابعها.

وتابع رئيس الشركة سير العمل داخل جميع مكونات المحطة، موجّهًا بضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الوقائية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل، بما يضمن استدامة خدمات الصرف الصحي والحفاظ على الأصول القومية للمحطة.

وحرص اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان على لقاء العاملين بالمحطة، مقدّمًا لهم الشكر على التزامهم الواضح وأدائهم المتميز، مؤكدًا أن العنصر البشري في مواقع التشغيل يُعد الركيزة الأساسية لنجاح منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مع التشديد على استمرار تقديم الدعم الفني واللوجستي لكافة المحطات والمواقع لضمان أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.