عطل مفاجئ برقم الإسعاف في الإسكندرية.. تعرف على الأرقام البديلة

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:46 م 26/12/2025

مرفق الإسعاف بالأسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن حدوث عطل مؤقت في الاتصال برقم الإسعاف 123، دون تحديد موعد دقيق لعودة الخدمة إلى طبيعتها.

وأوضحت المحافظة، في بيان رسمي، أنه تم تخصيص أرقام بديلة للتواصل مع مرفق الإسعاف في حال وقوع أي حادث أو طارئ داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وهي:
033923028 – 033925810.

وأكدت المحافظة استمرار عمل غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين والشكاوى الطارئة والعاجلة على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال:

الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي

أو عبر الأرقام:
4234132 – 4234131 – 4234133 – 4234134 – 4234135 – 4234136 – 4234137

وشددت محافظة الإسكندرية على حرصها الكامل على سلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة، لحين الانتهاء من إصلاح العطل وعودة الخدمة بشكل طبيعي.

الإسكندرية مرفق الإسعاف إسعاف عطل مفاجئ برقم الإسعاف

