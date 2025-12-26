إعلان

فيديو فضيحة الدجال.. ضبط أطراف جدد في واقعة التحرش بسيدة بالدقهلية

كتب : رامي محمود

03:01 م 26/12/2025
    دجال المنصورة المتهم بملامسة السيدات

الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط أطراف جدد في واقعة تداول مقطع فيديو يظهر شخصًا يُعرف باسم "دجال ملامسة السيدات"، أثناء ادعائه علاج إحدى السيدات بالقرآن الكريم، حيث ظهر في الفيديو وهو يقوم بممارسة ملامسات جسدية بدعوى تأخرها في الإنجاب.

وأفادت التحريات بقيادة المقدم أحمد العزب، رئيس مباحث مركز المنصورة، بضبط السيدة الظاهرة في الفيديو، وتدعى "داليا.ص.ا"، مقيمة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى الوسيط الذي تواصل مع الدجال لاستدعائه، ويدعى "محمد.ا.س"، مقيم كفر صقر.

وأكد المتهم "رضا.ا.س.م"، المقيم بقرية بدواي مركز المنصورة، أنه الشخص الظاهر في الفيديو، موضحًا أن المقطع تم تصويره منذ 10 سنوات، وأنه كان يمارس ما يزعم أنه علاج بالقرآن الكريم خلال تلك الفترة قبل أن يعتزل النشاط منذ خمس سنوات بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح.

وأضاف المتهم أنه تعرض لأذى نفسي واعتداء جسدي أثناء إحدى محاولات ما أسماه إخراج الجن من جسد أحد الأشخاص.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول الفيديو مؤخرًا، والذي أظهر المتهم أثناء ممارسة أعمال دجل وشعوذة بزعم علاج السيدة، بينما كان يقوم بملامسة أجزاء من جسدها في مشهد اعتبره المتابعون مسيئًا ومخالفًا للآداب العامة.

كما ظهر المتهم وهو يردد آيات قرآنية ويتمتم بكلمات غير مفهومة، مدعيًا إخراج أعمال سحرية تعيق الإنجاب، مرددًا عبارات مثل: "عرف الجن إن الشيخ رضا بيأذي" و"اخرج وتوكل على الله".

وكلف اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بفحص المقطع وضبط الظاهرين فيه، وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم أحمد العزب ومعاونه الرائد محمد الجميلي من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين إقامته بشارع السوق بقرية بدواي، إضافة إلى ضبط السيدة والوسيط.

وأكدت التحريات أن المتهم كان يمارس أعمال الدجل والشعوذة دون أي تراخيص قانونية، مستغلًا البسطاء وحالات المرض النفسي، بالاشتراك مع نجله.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

"بحجة إخراج الجن".. ضبط دجال تحرّش بسيدة بدعوى علاجها في الدقهلية

مركز شرطة المنصورة الدقهلية واقعة التحرش بسيدة بالدقهلية أعمال دجل وشعوذة

