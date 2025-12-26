بورسعيد - طارق الرفاعي:

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صلاة الجمعة اليوم بالمسجد العباسي في محافظة بورسعيد، ضمن احتفالات عيد بورسعيد القومي "عيد النصر".

كما أدى الصلاة برفقتهم كل من: الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد السابق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية وأبناء بورسعيد.

ومن المقرر أن يفتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الساعة الواحدة ظهر اليوم، المستشفى الجامعي الجديد رسميًا، برفقة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ورئيس جامعة بورسعيد.