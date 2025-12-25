المؤبد لصاحب ورشة دوكو بتهمة خطف طفل وهتك عرضه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صنايعي ومالك ورشة دوكو سيارات بالسجن المؤبد، لاتهامه بخطف طفل والتعدي عليه بالقوة والتهديد بدائرة مركز أبو كبير.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي، وحسين عدلي، وحازم حسن عبدالباري، وأمانة سر محمد شومان ووائل عبدالمنعم.

وتعود أحداث القضية رقم 11697 لسنة 2025 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 1033 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "رمضان م. أ. س"، 43 عامًا، مالك ورشة دوكو سيارات، مقيم بدائرة مركز أبو كبير، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بخطف الطفل المجني عليه "أ. م"، 11 عامًا، والتعدي عليه بالقوة والتهديد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم استدرج الطفل المجني عليه إلى منزله، وقام بخطفه والتعدي عليه مستخدمًا القوة والتهديد، وذلك على النحو المبين تفصيلًا في التحقيقات.

وبعد تداول القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.