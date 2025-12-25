إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق كفر عوانة بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: دعاء محمد قاسم، 31 عاما، حسن محمود إدريس، 55 عاما، عبدالعزيز فوزي عبد العزيز، 46 عاما، بسمة محمد كريم، 30 عاما، وجمعيهم مقيمون في مركز إيتاي البارود، ومصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.