"معه روشتة وعلاج".. مصرع شاب أسفل عجلات قطار بركة السبع بالمنوفية

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات قطار بمحطة بركة السبع في محافظة المنوفية، أثناء توقفه بالمكان، حيث فوجئ بمرور القطار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكشف شهود عيان أن الشاب كان يستقل دراجة نارية، وتوقف أمام مزلقان قرية أبو مشهور التابعة لمركز بركة السبع، وفوجئ بقدوم القطار، ما أدى إلى سقوطه أسفله ووفاته في الحال.

وأضاف الشهود أن الأهالي أبلغوا الأجهزة الأمنية بالحادث، فانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة. وبالفحص، تبين عدم وجود أي بطاقات هوية بحوزة الشاب، سوى حقيبة بلاستيكية صغيرة تحتوي على «روشتة علاج وبعض الأدوية».

وفي وقت لاحق، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الشاب، وتبين أنه يُدعى «محمد. أ. ع»، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى بركة السبع المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتنتظر أسرة الشاب الانتهاء من تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانه إلى مقابر العائلة.