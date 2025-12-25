بني سويف- حمدي سليمان:

أنقذ مسعف بوحدة إسعاف قرية الحمام التابعة لمرفق إسعاف بني سويف، حياة طفل من الموت المحقق، بعدما نجح في التعامل السريع مع حالة اختناق حاد، نتيجة ابتلاعه جسم غريب.

في لحظة فاصلة بين الحياة والموت، تحوّلت الخبرة المهنية لمسعف إلى طوق نجاة، بعدما نجح في إنقاذ طفل كاد أن يفقد حياته اختناقًا، بعد ابتلاعه جسما غريبا.

كان المسعف أحمد شعبان، بوحدة إسعاف قرية الحمّام، فوجئ بأسرة تدخل مهرولة يحملون طفلًا يُعاني من اختناق وصعوبة في التنفس نتيجة ابتلاعه جسمًا غريبًا، ما أدى إلى انسداد مجرى الهواء وزرقة جسده في مشهد ينذر بخطرٍ داهم.

على الفور بادر المسعف بادر باتخاذ الإجراءات الإسعافية العاجلة، إذ تمكّن من استخراج الجسم الغريب من البلعوم بنجاح، وإعادة فتح مجرى الهواء، لتبدأ علامات التحسّن في الظهور على الطفل.

وعقب التأكّد الكامل من زوال سبب الاختناق، جرى نقل الطفل لسيارة الإسعاف، إذ تم وضعه على جهاز المونيتور لمتابعة العلامات الحيوية، وضبط نسبة الأكسجين، والتأكّد من استقرار حالته وعودتها إلى الوضع الطبيعي، قبل استكمال الإجراءات الطبية اللازمة.