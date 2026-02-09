إعلان

غدًا.. قطع المياه عن مدينة طوخ لمدة 4 ساعات

كتب : أسامة علاء الدين

01:54 م 09/02/2026

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، انقطاع المياه عن مدينة طوخ، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2026/2/10، وحتى الساعة الواحدة صباحًا.

وأوضحت الشركة – في بيان رسمي اليوم– أن سبب الانقطاع يرجع إلى أعمال الغسيل الدوري لشبكات مياه الشرب بمدينة طوخ، في إطار خطتها للحفاظ على جودة المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وناشدت الشركة المواطنين، وكذلك أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المذكورة، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة مرة أخرى بصورة طبيعية.

قطع المياه القليوبية

