مد مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق ساعة إضافية في رمضان

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، زيادة توقيت التشغيل في شهر رمضان الكريم بمقدار ساعة إضافية على الخط الأخضر الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وبحسب التعديل، يكون آخر موعد للقطارات التي تربط بين الخط الأخضر الثالث والخط الأول في محطة ناصر والخط الثاني في محطة العتبة في تمام الساعة 12:45 صباحًا.

