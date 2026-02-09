إعلان

مد مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق ساعة إضافية في رمضان

كتب : محمد نصار

01:55 م 09/02/2026

مترو الخط الثالث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، زيادة توقيت التشغيل في شهر رمضان الكريم بمقدار ساعة إضافية على الخط الأخضر الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وبحسب التعديل، يكون آخر موعد للقطارات التي تربط بين الخط الأخضر الثالث والخط الأول في محطة ناصر والخط الثاني في محطة العتبة في تمام الساعة 12:45 صباحًا.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يتوجه للإمارات لبحث تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الحرارة وشبورة ونشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مترو الأنفاق شهر رمضان الخط الأخضر الثالث مترو أنفاق القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
شئون عربية و دولية

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
ماذا يحدث عند تناول كوب من الحليب يوميا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث عند تناول كوب من الحليب يوميا؟
صراخ وعويل و انهيار زوجته والأهالي.. المئات يودعون حازم حمدان "ضحية غدر
مصراوى TV

صراخ وعويل و انهيار زوجته والأهالي.. المئات يودعون حازم حمدان "ضحية غدر
إريتريا تتهم إثيوبيا بتلفيق تقرير عن عبور قواتها للحدود
شئون عربية و دولية

إريتريا تتهم إثيوبيا بتلفيق تقرير عن عبور قواتها للحدود
"اجتماعاته تمتد إلى 3 عصرًا".. كواليس يوم عمل وزير الصحة قبل التعديل الوزاري
أخبار مصر

"اجتماعاته تمتد إلى 3 عصرًا".. كواليس يوم عمل وزير الصحة قبل التعديل الوزاري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة