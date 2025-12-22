حاولوا إنعاشها لكنها فارقت الحياة.. تفاصيل وفاة سائحة في حادث تصادم فندقين



الأقصر - محمد محروس:

شهد المجرى الملاحي لنهر النيل بمدينة إسنا جنوب الأقصر تطورات جديدة عقب حادث التصادم النيلي بين فندقين عائمين، الذي أسفر عن وفاة سائحة إيطالية، إذ باشرت الجهات المعنية تنفيذ إجراءات عاجلة لتأمين السائحين وبدء التحقيقات.

وبحسب مصدر سياحي مطلع، نفذت الشركة المالكة للفندقين العائمين عملية إخلاء فوري لكافة السائحين الأجانب من على متنهما، حرصًا على سلامتهم وعدم تعطل برامجهم السياحية.

أضاف المصدر، أنه جرى توفير أتوبيسات سياحية حديثة لنقل الأفواج من موقع الحادث، مع استكمال البرامج والزيارات الأثرية برًا، إلى جانب تسكين السائحين في فنادق ثابتة كبديل مؤقت عن الوحدات العائمة المتضررة.

كشف المصدر عن هوية السائحة المتوفاة التي تدعى "دينس روجيري"، 47 عامًا، تحمل الجنسية الإيطالية، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها جراء التصادم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، بمرافقة زوجها الذي كان يشاركها الرحلة.

وأوضح أن السائحة كانت داخل كابينتها لحظة وقوع الحادث، إذ اصطدمت مقدمة إحدى السفينتين بالكابينة بشكل مباشر، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وبين أن التصادم وقع عقب عبور الفندقين العائمين هويس إسنا، وأسفر عن تدمير كابينتين، من بينهما الكابينة التي كانت تقيم بها السائحة المتوفاة.

في السياق ذاته، جرى التحفظ على قائدي الباخرتين المتصادمتين، وبدأت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، مع تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق لتحديد أسباب التصادم والمسؤوليات القانونية.