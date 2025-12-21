مستشفى كفر شكر التخصصي.. جراحة دقيقة تنقذ طفلًا من نزيف المخ

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

نجح فريق طبي متكامل بمستشفى كفر شكر التخصصي في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، عقب تعرضه لحادث طريق مأساوي بمدينة شبرا أسفر عن إصابته بنزيف حاد بالمخ، في استجابة طبية عاجلة تعكس كفاءة الأطقم الطبية وجاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة.

تنسيق سريع لإنقاذ حالة حرجة

بدأت الواقعة بتلقي إدارة المستشفى اتصالًا هاتفيًا عاجلًا من مسؤول التنسيق بوزارة الصحة، يفيد بوجود طفل في حالة حرجة يحتاج إلى رعاية مركزة وقسم جراحة مخ وأعصاب.

تم التنسيق السريع فور التأكد من توافر سرير بعناية الأطفال، حيث تم استقبال الطفل وإجراء الفحوصات اللازمة التي كشفت عن وجود نزيف كبير خارج الأم الجافية، وشروخ متعددة، وكسر منخسف مضاعف بعظام الجمجمة، واضطراب شديد في الوعي.

جراحة دقيقة وتدخل عاجل

أدخل الفريق الطبي الطفل إلى عناية الأطفال وجرى تجهيزه طبيًا شاملًا عبر سحب التحاليل وحجز وحدات دم، قبل نقله إلى غرفة العمليات.

وخضع الطفل لجراحة دقيقة شملت عمل فتحات بعظام الجمجمة، وتفريغ النزيف، وكي الأوردة والشرايين المسببة له، وإعادة تثبيت عظام الجمجمة وتركيب درنقة أسفل فروة الرأس.

تكللت الجراحة بالنجاح، حيث استقرت حالة الطفل وغادر المستشفى لاحقًا بعد تحسن تام.

كوكبة من الخبرات الطبية والتمريضية

ضم الفريق الطبي المشرف على العملية: الدكتور وليد الشريف مدير المستشفى، الدكتور حسن أبو السعود مدير الهيئة الطبية، الدكتور راضي غديري رئيس قسم العمليات، الدكتور إيهاب السعيد استشاري التخدير، والدكتور إبراهيم الغريب رئيس قسم المخ والأعصاب. كما شارك الدكتور محمود أخصائي جراحة المخ والأعصاب، الدكتور عمرو إبراهيم أخصائي التخدير، والدكتورة شيماء أخصائي عناية الأطفال.

وشاركت في الملحمة الطبية هيئة التمريض بعناية الأطفال: مس هالة، مس دعاء ممتاز، مس آية، مس هبة، ومس إيمان؛ ومن تمريض العمليات: مس أميرة سلامة، مس سحر، مس علياء، ومس أسماء دراز.

وأعربت إدارة المستشفى عن اعتزازها بهذه الفرق، مؤكدة مواصلة رسالتها الإنسانية في تقديم خدمة طبية متميزة على مدار الساعة.